Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Консультаційний бізнес-центр «Академія підтримки та розвитку бізнесу» для представників малого та середнього підприємництва міста працюватиме на базі Вінницького технологічного парку. Його запуск ініціювала міська рада спільно з клубом ділових людей за підтримки Федерації канадських муніципалітетів, що впроваджує проект «Партнерство для розвитку міст».
Академія надаватиме послуги представникам малого та середнього підприємництва і сприятиме впровадженню світових практик ведення бізнесу у вінницьких компаніях. Бізнесмени зможуть отримати пакетні послуги у сфері ІТ, маркетингу, юриспруденції та бухгалтерського обліку. Всі послуги будуть в одній будівлі, що зручно як для відкриття власної справи, так і для підтримки діяльності. Цей сервіс значно скоротить час реалізації проектів і сприятиме розвитку. Очікується покращення доступу до фінансових інструментів, зміцнення ринку послуг для бізнесу, підвищення компетенції підприємців, що у короткі терміни дасть можливість збільшити потужності підприємств та спростити ведення бізнесу.
«Впровадження проекту є надзвичайно важливим для розвитку малого та середнього підприємництва. Міська рада підтримує подібні проекти, адже інвестиції у розвиток підприємництва призводять до зростання економіки міста. На сьогодні у місті працює понад 200 великих та середніх підприємств та зареєстровано більше 40 тисяч підприємців. Академія надаватиме консультаційну підтримку діючим підприємцям та тим, хто лише планує відкрити власну справу», – розповів директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Віталій Погосян.
Проект «Академія підтримки та розвитку бізнесу» спрямований на виконання стратегії розвитку Вінниці, а саме стратегічного пріоритету «Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості» і відповідає програмі зміцнення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва у місті на 2017-2020 роки.