Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
28 квітня цього року у Вінниці вперше пройде напівмарафон. Власне, йдеться про масову спортивну акцію, на яку запрошуються всі бажаючі. Забіги відбуватимуться на дистанціях – 21 км, 10 км та 1,5 км.
За словами віце-президента Вінницької обласної федерації легкої атлетики Андрія Ковенка, до напівмарафону довжиною в 21 кілометр допускаються лише ті, хто має медичну довідку або медичну страховку, тому що це досить важка дистанція. Учасникам забігу видадуть номери з електронними чіпами. Ліміт часу на дистанції 21,095 кілометрів – три години.
«Забіг на 21 та 10 км стартує одночасно об 11 годині з площі Василя Стуса. Учасники рухатимуться за маршрутом вулицями міста. Фініш і нагородження на площі Стуса», – розповів голова комітету з фізичної культури і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський. Грошові призи отримають десять бігунів, які першими фінішують на дистанції 21 кілометр. Також будуть відзначені призами перші шість місць в забігу на 10 кілометрів. Усі учасники, які фінішують на цих двох дистанціях, отримають медалі. Спеціальні призи від Вінницького міського голови Сергія Моргунова отримають найстарші учасники забігу – жінка і чоловік.