Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Лікарі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології спільно з заступником директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтином Руденком успішно провели унікальну операцію за методом Феррацці, яка спрямована на боротьбу з синдромом раптової серцевої смерті. Гіпертрофічна кардіоміопатія – вкрай небезпечне захворювання. В області майже три тисячі громадян живуть з синдромом раптової серцевої смерті, 10% з яких мають висковий ризик летальності. Таку операцію зроблено вперше на Вінниччині.
«Гіпертрофічна кардіоміопатія небезпечна тим, що її важко діагностувати. І той факт, що це захворювання змогли виявити наші лікарі, свідчить про їхній високий професіоналізм», – зазначила директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович.
У Вінниці операцію проводили десять фахівців і тривала вона шість годин.
«Операції за методом Феррацці допоможуть врятувати життя не одному пацієнту, а також убезпечити їх від зони ризику», – запевнив Костянтин Руденко.
Минулого року вінницький кардіоцентр став повноцінним кардіохірургічним центром, де виконують операції на відкритому серці. Заклад планує не зупинятися на досягнутому і впроваджувати такі операції й надалі.