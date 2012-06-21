Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Уряд передбачив серйозні преференції на розвиток тваринницької галузі, що, зокрема, дасть можливість збільшити поголів’я худоби, утримувати ціни на внутрішньому ринку, створити нові робочі місця на селі та нарощувати експорт української молочної продукції.
Скарбниця Вінниччини теж підклала плече допомоги сільському дядьку. Так лише в лютому цього року з обласного бюджету відшкодували краянам (фізичним особам) понад 137 тисяч гривень за придбану установку індивідуального доїння або вітчизняне обладнання з охолодження молока. Наразі обласна комісія продовжує приймати документи. За даними департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, з початку дії обласної програми таку компенсацію отримали 835 фізичних осіб, які утримують три і більше корів (сума відшкодування становить 2,8 мільйона гривень).
У цьому році на часткове відшкодування витрат людям за закуплену установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання та охолодження молока в обласному бюджеті передбачено 2,5 мільйона гривень.