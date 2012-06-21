Представники цивільно-військового співробітництва ОТУ «Луганськ» подбали про те, аби Катеринівка Попаснянського району отримала доступ до інтернет-мережі. У нещодавно визволеному селі бійці ЗСУ встановили точку доступу.
«Через громадську організацію «Катеринівка» інші гуманітарні організації зможуть активніше допомагати населенню. Це радіо-інтернет, ми вивели точку доступу wi-fi. Люди можуть приходити та користуватися», — зазначив начальник групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Луганськ» Валерій Басалига.
Раніше представникам «Катеринівки» доводилося їздити до інших населених пунктів для того, щоб оформити та відправити необхідні документи або попросити гуманітарну допомогу. Наразі тривають перемовини, щоб встановити ще одну точку доступу в місцевому клубі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»