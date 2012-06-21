Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівщина входить до «п’ятірки» областей, де найкраще подбали про надходження іноземних інвестицій. На такому факті наголосив голова облдержадміністрації Олег Синютка, звітуючи вчора про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області 2017 року.
Торік в економіку Львівщини іноземні інвестори з 32 країн світу вклали понад 61 мільйон доларів США, що на 5,2 % більше, ніж 2016 року.
Свою роботу продовжив офіс супроводу інвестора. Торік він здійснював постійний супровід понад 400 інвестпроектів, база інвестиційних об’єктів складала понад 700 земельних ділянок і площ, на яких раніше розташовувалися промислові та інші споруди. Станом на 1 березня нинішнього року на супроводі є 502 інвестиційних проекти. Минулого року щотижня на Львівщині ставали до ладу по два нових виробництва. На переконання очільника області, таку динаміку цілком реально не лише продовжити цього року, але й зберегти до 2019 року.