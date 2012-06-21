Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Солідний хатній арсенал в одній із квартир у самому центрі прифронтового Маріуполя виявили співробітники поліції. Як пояснив 54-річний власник помешкання, немалу колекцію вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів здебільшого з нацистською символікою часів Другої світової війни він почав збирати для власного інтересу.
Втім, схоже, цей «музей» був доступний також і для … мишей чи тарганів (якщо такі тут водяться), бо окремі екземпляри зброї чоловік люб’язно поклав у доступних для них місцях – під диваном та у ящик для шкарпеток. А одну з кімнат взагалі переобладнав під майстерню, де власноруч виготовляв зброю та боєприпаси. Всього ж правоохоронці виявили і вилучили з квартири 7 пістолетів, 3 револьвери, гвинтівку, пневматичну зброю, 4 гранати та запали до двох з них, ножі військового зразка, патрони.
За словами чоловіка, зброю в хаті він ще тримав і для особистої безпеки, а тим часом арсенал весь цей час залишався небезпечним не тільки для нього та його 80-річної матері, яка мешкала у квартирі, а й для сусідів по будинку.
Відвідавши «музей, поліцейські, звичайно, негайно поділилися незабутніми враженнями від знайденого: відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). «Колекціонеру» загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.