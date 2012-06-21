Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Гранати, патрони та наркотики виявили поліцейські у жителя міста Сміла на Черкащині. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КК України. Оперативні працівники Смілянського відділу поліції, перевіряючи інформацію про те, що в одному з будинків господар зберігає боєприпаси, завітали до його помешкання. Під час санкціонованого обшуку у 33-літнього, раніше судимого жителя Сміли правоохоронці виявили та вилучили гранату Ф-1, гранату до під ствольного гранатомета, патрони калібру 5,45 мм та наркотичні речовини.
Якось пояснити походження цих речей господар будинку відмовився. Його затримали. Відкрите кримінальне провадження за ст. 263 и 309 КК України. Триває досудове розслідування.
У ході профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки під час відпрацювання території Тальнівського району правоохоронці виявили протитанкову рушницю «Дегтярьова» калібру 14,5 мм. Зброю вилучено й направлено на відповідну експертизу.
За даним фактом відділення поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) КК України. Поліцейські з᾽ясовують, звідки і яким чином рушниця потрапила на територію області.