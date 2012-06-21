Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Тепер Андрій Гринько та Владислав Лісовий мають власне житло. Придбання для них квартири стало можливим завдяки чинності відповідної постанови Кабінету Міністрів, на виконання якої в регіони спрямовано значні кошти на забезпеченням житлом дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Хлопців виховували в дитячому будинку сімейного типу, вони були під опікою родичів. Як виповнилося 18 років, їм довелось орендувати квартиру. «Ми хочемо щиро подякувати за те, що нам надали квартиру, адже нині непросто, навіть маючи роботу, самостійно винаймати житло. Ця допомога вагома. Разом із квартирою ми отримали земельну ділянку, яку оброблятимемо», — сказав Владислав Лісовий.
За словами начальника служби у справах дітей Жмеринської міської ради Наталії Церковної, квартиру обирали відповідно до параметрів, визначених постановою Кабінету Міністрів. З кількох варіантів комісія зупинила вибір саме на цій, площа якої становить 60 квадратних метрів. Відповідно до міської програми, планують надати кошти на ремонт і допомогти у придбанні меблів. А в дарунок від голови облдержадміністрації новосели отримали нову пральну машину.
«Програма Кабінету Міністрів України, ініційована Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, унікальна. Ідеться про дуже важливу проблему, а саме: надання соціального житла дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Загалом на Вінниччині понад 300 таких дітей, які потребують житла. Торік у листопаді в область надійшло 7,9 мільйона гривень, що дало змогу придбати 11 квартир та один будинок сімейного типу і зрушити питання з місця. У Жмеринці придбано квартиру, ключі від якої сьогодні отримали двоє дітей-сиріт. Така підтримка від держави дає змогу з оптимізмом дивитися в майбутнє. На цей рік область додатково отримала майже 17,4 мільйона гривень, що дасть змогу значно збільшити кількість придбаних квартир для цієї категорії», — зазначив, вручаючи сертифікат на квартиру, голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.