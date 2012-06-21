У присутності Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом, підписано Угоду між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки та культури. Це рамкова міжурядова угода. 

Зокрема йдеться про співпрацю у викладанні та дослідженнях між ВНЗ та іншими науковими установами, обміни студентами й викладачами. Підтримуватимуть і організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав, інших мистецьких акцій, заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками. Угода містить положення й про підтримку діяльності майбутнього Українського інституту в Республіці Австрія.

Чинності документ набуде після завершення обома країнами відповідних внутрішньодержавних процедур — ратифікації Верховною Радою та схвалення Національною радою Австрії, повідомляє департамент прес-служби АП.

Інтенсивність політичного діалогу слугує найкращою ілюстрацією активного розвитку взаємовигідного партнерства між нашими країнами, урядами й президентами. Петро Порошенко під час зустрічі з колегою зазначив, що торік двосторонній торговельний оборот зріс на 18,5%, сягнувши 1,2 мільярда доларів. А український експорт до Австрії зріс на 48%.

Все це — результат чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що змушує наших підприємців швидше опановувати європейські стандарти, відкриваючи такий важливий ринок.

Окрему увагу президенти приділили порядку денному українського питання на європейському напрямі. Це особливо актуально з огляду на майбутнє головування Австрії в ЄС. Фото з сайту president.gov.ua

Австрія досить вагомо присутня в економічному житті України. Її фінансові установи були серед піонерів у галузі банківських і страхових послуг у нашій державі. Та й нині вони найбільші іноземні банківські та страхові інституції.

«В умовах режиму вільної торгівлі з ЄС і здійснених реформаторських кроків у нашій країні відкриваються принципово нові можливості для інвесторів. Ми з паном Федеральним Президентом з приємністю відзначили, що австрійський бізнес почуває себе в Україні дуже комфортно», — наголосив Петро Порошенко, відзначивши, що «це дуже добра характеристика — наскільки змінюється інвестиційний клімат і інвестиційне середовище в нашій державі.

Разом із Александером Ван дер Белленом Україну відвідала потужна делегація поважних представників ділових і бізнесових кіл — керівники близько 40 австрійських підприємств, які зацікавлені у співпраці з українськими партнерами. Вони, як і глави держав, взяли участь в українсько-австрійському бізнес-форумі.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»