У присутності Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом, підписано Угоду між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки та культури. Це рамкова міжурядова угода.
Зокрема йдеться про співпрацю у викладанні та дослідженнях між ВНЗ та іншими науковими установами, обміни студентами й викладачами. Підтримуватимуть і організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав, інших мистецьких акцій, заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками. Угода містить положення й про підтримку діяльності майбутнього Українського інституту в Республіці Австрія.
Чинності документ набуде після завершення обома країнами відповідних внутрішньодержавних процедур — ратифікації Верховною Радою та схвалення Національною радою Австрії, повідомляє департамент прес-служби АП.
Інтенсивність політичного діалогу слугує найкращою ілюстрацією активного розвитку взаємовигідного партнерства між нашими країнами, урядами й президентами. Петро Порошенко під час зустрічі з колегою зазначив, що торік двосторонній торговельний оборот зріс на 18,5%, сягнувши 1,2 мільярда доларів. А український експорт до Австрії зріс на 48%.
Все це — результат чинності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що змушує наших підприємців швидше опановувати європейські стандарти, відкриваючи такий важливий ринок.
Австрія досить вагомо присутня в економічному житті України. Її фінансові установи були серед піонерів у галузі банківських і страхових послуг у нашій державі. Та й нині вони найбільші іноземні банківські та страхові інституції.
«В умовах режиму вільної торгівлі з ЄС і здійснених реформаторських кроків у нашій країні відкриваються принципово нові можливості для інвесторів. Ми з паном Федеральним Президентом з приємністю відзначили, що австрійський бізнес почуває себе в Україні дуже комфортно», — наголосив Петро Порошенко, відзначивши, що «це дуже добра характеристика — наскільки змінюється інвестиційний клімат і інвестиційне середовище в нашій державі.
Разом із Александером Ван дер Белленом Україну відвідала потужна делегація поважних представників ділових і бізнесових кіл — керівники близько 40 австрійських підприємств, які зацікавлені у співпраці з українськими партнерами. Вони, як і глави держав, взяли участь в українсько-австрійському бізнес-форумі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»