У Державній службі зайнятості відбулася робоча зустріч її керівництва з експертами ООН в рамках реалізації програми та стратегії (MAPS).
«Поки що, на жаль, спостерігаємо падіння престижності професій робітничих спеціальностей та перенаповнення ринку випускниками вишів із незатребуваними спеціальностями. Тільки у 2017 році за сприяння Служби зайнятості послуги з професійного навчання отримали 200 тисяч безробітних. Понад 80% з них з вищою освітою, які перенавчалися на робітничі спеціальності. Роботодавці ж переживають справжній «голод» на професіоналів робочих спеціальностей», – зазначив виконуючий обов'язки голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
Нелегальна зайнятість та відтік кадрів закордон – ще дві глобальних проблеми, які потребують розв’язання. Адже на сьогоднішній день збереження трудового потенціалу в Україні є в пріоритеті Служби зайнятості та державної політики загалом.
Керівник Державної служби зайнятості також наголосив, що час дешевої робочої сили в Україні закінчився. Ті стимули для роботодавців, які впроваджуються, починають діяти. А тому 2018 рік у Службі зайнятості буде проходити з максимальним акцентом на профорієнтаційній роботі, яка спрямована не лише на безробітних, а на всі верстви населення.
Як розповів оглядачу «Урядового кур’єра» заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко, він переконаний, що Україна має стати країною реальних можливостей.
«Наприклад, українець щось винайшов, придумав, розробив. Куди йому із цим піти? Важливо, щоб коли у людини є гарна ідея, вона мала змогу реалізувати її і себе. Це може бути агентство, служба, наприклад, при Міносвіти, куди можна принести свою бізнес-ідеєю і тебе навчать, як її втілити.
У розвинутих країнах відбувався експеримент, коли будь-хто міг написати бізнес-план, його направляли в центр рекрутингу чи до бізнес-інкубатору, де реально навчали, що і як роботи. Не кожному вдається, але кому так, той розвиває свій бізнес», – наголосив фахівець.