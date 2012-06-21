Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що нині держава має певні складнощі в обслуговуванні зовнішніх боргів.
Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Ми маємо серйозні проблеми з точки зору обслуговування зовнішніх боргів. Не ми їх брали, але ми з вами маємо їх обслуговувати. І ми маємо їх повертати. Наш обов’язок — не перекладати це на плечі рядових українців, а наповнювати український бюджет, робити все для того, щоб люди відчували, що у їхніх кишенях стає більше грошей і за них вони можуть купити більше, ніж коли-небудь», — сказав Гройсман.
За його словами, з 2007 по 2013 рік державний борг України зріс на 46 млрд доларів – до 60 млрд доларів. «46 мільярдів були запозичені ззовні, але ні Україна, ні українці цього не відчули», – підкреслив Прем’єр-міністр.