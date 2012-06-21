Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
За підтримки Міжнародного Вишеградського фонду впроваджують проект «Карпатська платформа співпраці гірських рятувальників». За словами керівника управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталії Табаки, його метою є налагодження співпраці та посилення комунікації між гірськими рятувальниками й гірськими провідниками Івано-Франківської та Львівської областей (Україна), Пряшівського краю (Словаччина), Малопольського та Підкарпатського воєводств (Польща), а також Єзерських гір (Чехія).
Проект має створити платформу для сталого діалогу та ефективної співпраці гірських провідників і рятувальників, що працюють у транскордонних гірських регіонах України, Словаччини, Чехії та Польщі для обміну інформацією й досвідом, передачі стандартів та найкращих практик у рятувальних і пошукових заходах у горах, печерах, на річках. Передбачають організовувати спільні навчання, які дозволять розробляти спільні дії в надзвичайних ситуаціях (лавини, гірські повені). Йдеться й про обмін інформацією про пошуково-рятувальні пункти, пункти швидкої допомоги, туристичні притулки в гірських районах цих чотирьох країн.
Тим часом у Львові організували Міжнародну конференцію з питань безпеки туристів у Карпатському регіоні. Її організатором виступила громадська організація «Асоціація гірських провідників «Ровінь». Наталя Табака представила заплановані заходи з гарантування безпеки туристів в рамках впровадження Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018 рік.
На конференції репрезентували діяльність спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій в частині управління гірськими рятувальниками, а також діяльність гірських рятувальних служб з Польщі, Словаччини, Чехії. Йшлося і про перспективу розвитку діяльності громадських рятувальних формувань в Україні.