Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Інститут національної пам’яті Польщі передав Державному архіву Вінницької області публікації щодо української історії, а також дві одиниці копіювальної техніки для оцифровування документів. Зустріч польської делегації в обласному архіві відбулася в рамках реалізації угоди про співпрацю, відповідно до якої Інститут національної пам’яті Польщі отримає доступ до документів у справі «Польської операції» НКВС 1937–1938 років, що зберігаються у державних архівах Вінницької, Одеської та Хмельницької областей. Метою договору є реалізація довгострокової програми оцифровування архівних документів з історії українсько-польських відносин, зокрема, з історії політичних репресій, які відбувалися за радянських часів. Також одним із ключових напрямків співпраці є налагодження професійних зв’язків, обмін досвідом та модернізації архівних установ.
Під час зустрічі сторони висловили подяку за співпрацю та обговорили подальшу реалізацію спільного проекту.
«Ми задоволені, що маємо можливість вкотре побувати в Україні. Наразі ми намагаємося опрацювати якнайбільшу кількість матеріалів. Для нас це дуже важливо, адже завдяки цим джерелам, ми зможемо ознайомити польських та українських дослідників з тими подіями, які відбулися протягом 30-х років минулого століття», – сказав заступник директора Архіву Інституту національної пам’яті Польщі Маріуш Квасьняк.
Представники польської делегації повідомили про перспективи створення спільних публікацій стосовно висвітлення подій 30-х років ХХ століття українською, польською та англійською мовами.
«Перш за все, хочу висловити подяку Інституту національної пам’яті Польщі за співпрацю. Приємно відзначити, що ми рухаємося в одному напрямку. Польщу та Україну, зокрема Вінниччину, пов’язує значна кількість історичних подій. На жаль, окремі сторінки минулого є особливо важкими та малодослідженими. Оцифровування архівних документів є особливо важливим, адже з плином часу паперові документи псуються. Завдяки спільному проекту, ми зможемо не лише ознайомитися із маловідомими сторінками історії, а й краще вивчити історію», – зазначив під час зустрічі заступник голови Вінницької облдержадміністрації Олександр Крученюк.