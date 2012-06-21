Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У столиці провінції Південна Голландія проводяться навчання з питань верховенства права на тему: «Доброчесність державних службовців», куди від України для участі в тематичному курсі було відібрано п’ять кандидатів. Одним із п’яти українців, що беруть участь у програмі MATRA, став головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції Харківської облдержадміністрації Олександр Денисов.
Відповідно до умов програми представниками країн-учасниць було розроблено презентації щодо загального стану протидії корупції у кожній із країн. Програма-презентація, розроблена Олександром Денисовим, отримала високу кваліфікаційну оцінку серед учасників програми MATRA.
Основними критеріями відбору для участі у програмі МАТRА також стали досвід роботи у формуванні політики щодо доброчесності на державній службі та сфері антикорупційної діяльності й вільне володіння англійською мовою.
«Інші чотири учасника від України представляють центральні органи влади: це співробітники НАБУ, НАЗК та секретаріатів Кабінету Міністрів і Конституційного суду України, – повідомили в секторі з питань запобігання та виявлення корупції ХОДА. – Той факт, що наш співробітник став єдиним представником регіонів України в цій програмі, свідчить про велику увагу, яку приділяє роботі в напрямку боротьби з корупцією керівництво області та особисто голова ХОДА Юлія Світлична».
Програмою передбачено щільний графік теоретичних тренінгів та практичних навчань щодо доброчесності на державній службі в країнах Євросоюзу, відвідування Офісу Національного Хельсінкського Комітету в місті Гаага, Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди, Офісу національної поліції Королівства Нідерланди в місті Гаага, Європейського бюро по боротьбі з фальсифікаціями та відвідування лекцій представників апарату Європейської комісії, розташованих у місті Брюссель (Королівство Бельгія).
ДОВІДКА «УК»
Програму МАТRА розроблено задля зміцнення інституційної спроможності державних органів у сфері верховенства права у країнах: Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово, Македонія, Молдова, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.