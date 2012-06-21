Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На Харківщині в рамках програми «НАТО-Україна» на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ «ХПІ» розпочалося навчання військовослужбовців, що звільнені зі служби чи будуть демобілізовані найближчим часом.
Курси з перепідготовки вчорашніх воїнів Збройних Сил України за кошти країн-членів НАТО діють у регіоні з 2009 року. За цей час близько 1500 колишніх військовослужбовців ЗСУ стали фахівцями з менеджменту, комп’ютерних технологій чи покращили свої знання іноземної мови.
Нинішній набір включає 22 колишніх та діючих армійця з базовою вищою освітою, які опановуватимуть спеціальність «комунікаційні та інформаційні технології». Після курсів, які працюватимуть протягом 2,5 місяця, усі випускники отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації та сертифікати міжнародного зразку.
«Кошти, що виділили цього року 29 країн-членів НАТО для перепідготовки українців у погонах, дозволять понад 800 особам здобути нові цивільні спеціальності. Також ми вже 3,5 року по всій Україні проводимо тренінги з учасниками АТО щодо їхньої психологічної реабілітації й у 2018-му продовжимо цю роботу. Вірю, що співпраця Альянсу з Україною й надалі лише зміцнюватиметься», – розповів менеджер програми «НАТО-Україна» з перепідготовки військовослужбовців Крістофер Штаудт.
Від імені командування Харківського військового гарнізону заступник військового комісара Харківського обласного військкомату підполковник Андрій Семенович подякував представникам НАТО за турботу до його побратимів, а слухачам курсів побажав успіхів у оволодінні безцінними в цивільному житті знаннями.