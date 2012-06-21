Над створенням принципово нових літаків працюватимуть фахівці Укроборонпрому й ДП «Антонов» у складі спільної робочої групи. Упродовж місяця вона має розробити програму розвитку підприємства.
«Ключовим механізмом розвитку підприємства має бути чіткий план розвитку «Антонова». Він лідер авіаційного кластера Укроборонпрому як провідний інноваційний центр авіабудування світового рівня. І одним із завдань концерну стане забезпечення можливості опанування «Антоновим» нових компетенцій у співпраці з міжнародними партнерами. «Антонов» здатний стати ланкою у міжнародному ланцюгу авіабудування», — переконаний генеральний директор Укроборонпрому Павло Букін.
Він акцентував на необхідності випуску літаків в інтересах нашого Міноборони, що дасть змогу створити принципово нові зразки літаків і значно розширити можливості Збройних сил, повідомляє Укрінформ.
А до пріоритетних завдань державного концерну «Укроборонпром» його новопризначений керівник зараховує якісне й вчасне виконання державного оборонного замовлення, створення виробничого циклу критично важливих технологій та підвищення економічної ефективності підприємств концерну. Крім того, він акцентував на технологічному розвитку підприємства та анонсував скорочення керівного центрального апарату ДК. Тобто заощаджені від скорочення кошти Павло Букін обіцяє спрямувати на безпосередні цілі роботи підприємства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»