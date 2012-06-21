Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З 1 квітня подорожчав проїзд залізницею. Тариф зріс – на 1%.
Вартість коливатиметься залежно від сезону: що більший попит на перевезення, то вища ціна. Тож літні поїздки — обійдуться пасажирам найдорожче.
Нагадаємо, що днями директор «Укрзалізниці» з економіки та фінансів Андрій Рязанцев заявляв, що востаннє тарифи на пасажирські перевезення підвищували ще у 2014 році. «Необхідність перегляду вартості послуг давно назріла. Адже з того часу індекс споживчих цін виріс мінімум на 60–70 %, у 4–6 разів збільшилась вартість комунальних та інших послуг. По всій номенклатурі товарів, які потрібні залізниці, суттєво зросли ціни. Якщо ще рік тому вартість дизельного пального була в межах 20 тис. грн за тонну, то цього року – це вже 28–29 тис. грн за тонну. А ціна одного пасажирського вагона з 19 млн грн у 2016 році підвищилась до 30 млн грн», – сказав Рязанцев.
За його словами, у нас склалася парадоксальна ситуація, коли на деяких напрямках вартість плацкарту у майже три рази нижча від проїзду автобусом. Так, як зазначає експерт, наприклад, квиток на поїзд із Києва до Кременчука коштує 100 грн, а на автобус– 250 грн.
«Тому це не підняття цін, а крок, який хоча б трохи збалансує вартість залізничних пасажирських перевезень і наблизить їх до ринкового рівня. Крім того, ми не повинні розкручувати ринок і попит, працюючи у збиток. Бо сьогодні виникає нездоровий ажіотаж на придбання квитків. Якщо у нас роками буде підтримуватися тенденція, що залізничний транспорт найдешевший, попит постійно збільшуватиметься. При цьому наші витрати не окуповуватимуться»,– пояснив директор Укрзалізниці з економіки.