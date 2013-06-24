Уряд спрощує механізм одержання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде одержувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширено перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог: компенсація за «пакунок малюка»; допомога для догляду за дитиною до одного року; «єЯсла»; «пакунок школяра».
Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку. Очільниця уряду пояснила: якщо людина після цього подає заяву на допомогу для догляду за дитиною до року або «єЯсла» у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду, Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.
Якщо ж людина не відкрила спецрахунку «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина інформаційна система сформує QRкод. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.
За словами Юлії Свириденко, ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія.Картка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАПіК/ тергромадіК/ органі ПФУ за наявним механізмом.
«Про можливість відкриття спецрахунку «Дія.Картки» буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються чинними, на них і надалі надходитимуть кошти», — додала Прем’єрміністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.