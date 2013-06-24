Уряд спрощує механізм одержання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде одержувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширено перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог: компенсація за «пакунок малюка»; допомога для догляду за дитиною до одного року; «єЯсла»; «пакунок школяра».

Спеціальний рахунок «Дія.Картка» можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку. Очільниця уряду пояснила: якщо людина після цього подає заяву на допомогу для догляду за дитиною до року або «єЯсла» у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду, Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок «Дія.Картка» за лічені секунди.

Якщо ж людина не відкрила спецрахунку «Дія.Картка» заздалегідь, під час подання заяви Єдина інформаційна система сформує QR­код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття «Дія.Картки», завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.

За словами Юлії Свириденко, ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок «Дія.Картка», а через Ощадбанк, такі рахунки створюватимуть після звернення в ЦНАПіК/ тергромадіК/ органі ПФУ за наявним механізмом.