Володимир ГАГАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківська міська рада розробила програму заощадження мешканцями особистих коштів завдяки реалізації енергоефективних заходів у їх помешканнях, і пропонує взяти в ній участь усіх бажаючих. Її суть полягає в тому, що місто готове надати допомогу харків’янам в утепленні будинків, що, в свою чергу, дозволить заощадити значні кошти сімейних бюджетів.
За словами директора департаменту житлового господарства Харківської міськради Романа Нехорошкова, мешканці будинків комунальної форми власності зможуть отримати частину коштів з міського бюджету на енергоефективні заходи і для цього вони повинні провести збори та більшістю голосів прийняти рішення про участь у програмі. Тоді місто прийме їх заявку до роботи.
«Це може бути встановлення енергозберігаючих вікон, утеплення трубопроводів у підвалах, встановлення нових дверей, економного освітлення. Адже сьогодні є багато будинків, які оснащені будинковими приладами обліку, але в той же час відбуваються певні втрати тепла всередині будинку, і немає того ефекту економії, який міг би бути. Ця програма якраз і розрахована на продовження тієї роботи, яка ведеться в місті силами комунальних підприємств», – повідомив директор департаменту.
Згідно з умовами програми, мешканці будинку повинні зібрати не менше 30% необхідних коштів, решта буде виділена з міського бюджету. Обмежень з вартості робіт поки що немає.
Щоб роз’яснити людям, як брати участь у програмі, яку користь їм це принесе, в Харкові проведуть роз’яснювальну роботу – почнуть поширювати інформаційні матеріали і створять сайт, на якому можна буде не тільки отримати потрібні відомості, а й заповнити документи і залишити заявку учасника.
Як зазначив Роман Нехорошков, кошти на енергоефективні заходи будуть виділені після того, як буде сформована перша заявка. «В першу чергу ініціатива повинна виходити від жителів будинків», – сказав він.