Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У ніч з 1 на 2 квітня весняна повінь значно підтопила частину міста Охтирка на Сумщині. За словами мешканців, вода піднялася майже на метр і почала заливати будинки та господарські приміщення.
На допомогу місцевим мешканцям відразу прийшов увесь особовий склад місцевої поліції.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, правоохоронці патрулюють територію, на човнах доправляють людей у безпечні місця, забезпечують громадський порядок та безпечний рух на автодорогах.
За словами начальника Охтирського відділення поліції Руслана Кладька, потерпілих приймає міська лікарня, також їх доправляють до місцевого готелю, родичів та знайомих, будівлі міськвиконкому.
Припинили роботу шість місцевих електропідстанцій. На місці події працюють також бригади МНС, «швидкої допомоги» та міськвиконкому. Рятувальні роботи тривають.