Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні 20 квітня набрав чинноті закон № 2360-VIII про розвиток виробництва теруарних вин та медових напоїв. Документ 19 квітня опублікувало офіційне видання «Голос України».
Так, невеликі виробники вина тепер не будуть проходити обов’язкову атестацію на відповідність вимогам із забезпечення життя та здоров’я людей, охорони навколишнього середовища, повного технологічного циклу виробництва, а також відповідності санітарним, пожежним, екологічним нормам та правилам.
Для отримання ліцензії невеликим виробникам достатньо буде надати зареєстровану декларацію відповідальності матеріально-технічної бази вимогам законодавства та договір з акредитованою лабораторією.
Під невеликими виробниками виноробної продукції маються на увазі підприємства, які виробляють виноградні, плодово-ягідні вина та медові напої із матеріалів виключно власного виробництва. Виноград, ягоди та мед для таких виноматеріалів також мають бути власного виробництва.
Експерти порахували: надходження до державного та місцевих бюджетів у ході дії цього закону збільшаться на 26 млн грн тільки від ПДВ і зборів з продажу.
Крім того, очікуються детінізація і легалізація виробництва виноробної продукції та медових напоїв малими виробниками, створення ринку контролю над якістю, зростання експорту, розвиток винного туризму в України.