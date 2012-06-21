Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Серед учнів загальноосвітньої школи №3 м. Умань зареєстроване групове захворювання з ознаками кишкової інфекції. За чотири дні (з 21по 24 квітня) до інфекційного відділення міської лікарні № 3 та Уманської центральної районної лікарні госпіталізовано дев᾽ятеро дітей з попередніми діагнозами: 5 дітей — гострий гастроентероколіт, одна — гострий ентероколіт, дві — харчова токсикоінфекція, одна — ацетонемічний синдром, гострий гастроентероколіт. Одна дитина з 23 квітня перебуває на амбулаторному лікуванні в Уманській дитячій лікарні, попередній діагноз: гострий ентерит. Про це повідомило Уманське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Фахівцями міськрайонного управління організували санітарно-епідеміологічне обстеження міської загальноосвітньої школи №3 з відбором проб харчових продуктів, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень.
У ході перевірки виявлені порушення законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, санітарних норм і правил. За результатами перевірки складено два протоколи про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері санітарного законодавства, керівництву закладу надіслано припис щодо усунення виявлених порушень.
Нині проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.