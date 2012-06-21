У закладах пенітенціарної системи України у минулому році не було зафіксовано випадків катування.
«У грудні в країні завершив роботу Європейський комітет з питань запобігання катуванням і саме висновки цієї організації можна назвати неупередженими, – повідомив «Урядовий кур’єр» заступник міністра юстиції Денис Чернишов. – Мої слова можуть сприйматись як упереджені, тому ми спираємось на висновки Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Європейського комітету з питань запобігання катуванням, який в грудні був у нас. У жодній з відвіданих ними установ не було нарікань щодо застосування фізичної сили. Крім того, відзначається, що харчування в установах є задовільним. Тому я можу точно сказати, що у 2017 році тортур не було».
З огляду на необхідність покращення умов утримання прийнято рішення про відновлення функціонування режимного корпусу та проведення ремонтних робіт.
Введення об’єкту в експлуатацію дозволить створити додатково понад 110 місць, при цьому буде враховано норму площі 4 м² на одну особу, передбачено повноцінне природне освітлення камер, оновлені інженерні мережі, утеплено фасад, тобто максимально враховані всі чинні норми та правила.
Наразі, за інформацією Дениса Чернишова, заплановано відремонтувати та ввести в експлуатацію 25 камер житловою площею 450 м², відновити роботу лазні, що розташована на цокольному поверсі. Крім того, на першому поверсі буде розташоване приймальне відділення, на другому – кабінети начальника, оперативних працівників, побутова кімната, кабінет лікаря (маніпуляційна).
«Щойно ремонт буде завершено, до відремонтованого корпусу буде переселена частина ув’язнених. Натомість розпочнуться ремонти в інших корпусах», – додав заступник Міністра юстиції.
До камер планується встановити, зокрема кондиціонери та телевізори, та інше передбачене чинним законодавством та нормативними документами обладнання. Крім того, камерні приміщення будуть обладнані новітніми інженерно-технічними системами охорони та сигналізації», – запевнив Денис Чернишов.