Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
Ужгород стане першим містом, де впроваджуватиметься практика будівництва житла в ромських поселеннях за підтримки місцевих і центрального бюджетів. Втілення в життя програми, розробленої Кабінетом Міністрів відповідно до плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромів до 2020 року, розпочнуть саме з обласного центру Закарпаття.
В Ужгороді, де є чотири мікрорайони з компактним проживанням ромів, відбулося перше виїзне засідання постійної робочої підгрупи з питань житлового забезпечення при Міжвідомчій робочій групі з питань виконання плану заходів Стратегії. Перед спеціалістами стояло завдання знайти вільні території біля тих локацій, де проживають роми і де могли б розмістити житлові об’єкти. Вони можуть бути збудовані за фінансування Мінрегіонбуду або з якихось інших джерел.
На засіданні відзначалося, що в останні роки серед ромів розширилася практика несанкціонованого будівництва житла, причому, за словами заступника міського голови Ігоря Фартушка є і самозахоплення територій. Через це «питання узаконення житла, де це можливо, стоїть дуже гостро».
Головний архітектор міста Олега Боршовського повідомив, що згідно з розпорядженням міського голови створено робочу групу для аналізу та вирішення житлових питань для ромів обласного центру. Вже обстежено чотири місця, де вони проживають.
Щоб упорядкувати місця компактного проживання ромів, депутати винесли питання на сесію міської ради. Наступний етап – розробка детальних планів з облаштування місць проживання ромів, в яких йтиметься і про спорудження для них житла. Ініціативи депутатів Ужгородської міської ради, серед яких є і ромів, допоможуть вирішити найгостріші проблеми цієї національної меншини – відсутність необхідних житлових умов та недостатнє інтегрування у суспільне життя.
Детальні плани передбачатимуть межі територій, на яких можливе розміщення житла, після чого стоятиме питання надання земельних ділянок, і лише тоді можна приступати до реалізації проекту, який, скоріш за все, буде пілотним в Україні.