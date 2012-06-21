Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, 22 березня в Ужгороді пройшли масштабні навчання з цивільної оборони. Легенда цих навчань полягала в тому, що внаслідок умовної аварії під час розвантаження балонів із хлором сталася їх розгерметизація, постраждали двоє працівників водоканалу. Їх доправили для надання медичної допомоги у центральну міську клінічну лікарню.
Штаб цивільного захисту населення міста Ужгорода провів звукове (сиреною) оповіщення про надзвичайну ситуацію. Евакуаційна комісія ввела у дію план евакуації населення з будинків, які потрапили у зону ураження.
Мешканцям 12 вулиць, яким було наказано негайно залишити будинки, приміщення установ, організацій та вийти в райони пунктів посадки на транспортні засоби. Відбулася запланована евакуація до приймального пункту, розміщеного в одній із загальноосвітніх шкіл.
Весь цей час у міській раді діяв штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій. Загалом було евакуйовано понад 350 осіб, у тому числі кілька десятків дітей і людей із інвалідністю. Для їх вивезення залучали п’ять автобусів, у тому числі спецавтобус для людей із обмеженими фізичними можливостями. До реабілітаційного центру, яким слугував найбільший в Ужгороді готель, їх супроводжували волонтери та працівники соціальної служби.
Спостерігачі позитивно оцінили дії організаторів навчань, а останні отримали цінний досвід для того, щоб у випадках, якщо виникне реальна небезпека, діяти кваліфіковано і надійно.