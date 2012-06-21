Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
Протягом цього тижня в Україні проходять Дні Чехії і Словаччини. Ці заходи зосереджені в найзахіднішому обласному центрі країни – Ужгороді. Вони є частиною відзначення 100-річчя створення Чехословаччини і, крім того, присвячуються піввіковому ювілею «Празької весни» та чвертьвіковому – від часу «розлучення» чехів і словаків – відновлення Чеської державності та заснування Словацької республіки.
Організаторами заходів, які відбуваються впродовж тижня, є Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді. Підтримку надають Ужгородський національний університет і Закарпатська обласна державна адміністрація.
На прес-конференції з нагоди відкриття Днів консули двох країн розповіли про те, які спільні проекти вже втілено на Закарпатті та як проходить співпраця між регіонами. Зазначили, що це і ремонт та будівництво дитсадків, шкіл і медичних закладів, організація гуманітарних таборів для допомоги дітям, які втратили своїх батьків через військову агресію на Сході України тощо.
За перші два дні студенти Ужгородського НУ спілкувалися зі словацьким письменником, автором книги «Рік довший ніж століття. Життєва історія Александра Дубчека» Любошем Юріком, а також із Генеральними консулами ЧР у Львові Павелом Пешеком, СР в Ужгороді Mірославом Мойжітою. В атріумі Закарпатської обласної державної адміністрації відбувся концерт чеського колективу фортепіанної музики «Ensemble Martinu».
Сьогодні, 14 березня, Ужгородському НУ відкрито виставку книг першого президента Чехословацької Республіки Т. Г. Масарика з фонду Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету та виставки «Так, Масарик». У приміщенні Почесного консульства Чеської Республіки відбудеться відкриття виставки картин «Мости» та «Зборівська битва 1917 року».
В наступні дні ужгородці побачать виставу Театру на Єзерці «Shylock» у виконанні актора Мілана Княжка, а потім і окремо зустрінуться з ним. Цього відомого актора і політика на батьківщині вважають «словацьким Гавелом» за його роль у «оксамитовій революції» 1989 року. Шанувальники кіно мають змогу переглянути кращі стрічки, створені чеськими митцями.
Дні Чехії і Словаччини в Україні сприяють просуванню інтересів нашої країни в Європейському співтоваристві, зміцненню її євроінтеграційних прагнень.