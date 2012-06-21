Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
Прибрати приміщення, полагодити сантехніку чи електрику в помешканні, відремонтувати побутові пристрої, вивезти сміття, викосити газон, впорядкувати подвір'я, – відтепер усі ці послуги жителі Ужгорода можуть замовляти через «скриньку побутових послуг», яким є додаток CleanMeApp. Він доступний у таких відомих сервісах як Google Play та Apple Store.
Через згаданий додаток замовник робить оголошення про те, які види робіт необхідно виконати, повідомляє про бажану ціну, а також описує час і місце проведення робіт. Замовник можна додати фото того об'єкта, де потрібно попрацювати.
Побачивши таке повідомлення, якщо їх влаштовують умови, потенційні виконавці зголошуються на роботи. Залишають заявку про свою згоду їх виконати.
У свою чергу, замовник обирає тих, чиї умови для нього підходять найкраще. При цьому він може скористуватися розділом «відгуки» або рейтингом, який присвоюється виконавцеві. Таким чином серед виконавців живе здорова конкуренція, замовник вибирає того, в кого дешевша ціна і якісніші роботи. Експерти вважають, що такий вид сервісу розширюватиме базу виконавців, тому перелік видів робіт теж буде зростати.