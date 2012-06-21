Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччини працівники комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» завчасно провели низку технічних заходів для безаварійного пропуску весняних повеневих вод через гідротехнічні споруди. Як повідомили у підприємстві, фахівці ретельно перевірили готовність гідротехнічних споруд, стан пускової електроапаратури, всіх механізмів на водозабірних баштах, компресорних установок та іншого обладнання. З цією ж метою до вибіркової контрольної перевірки рівня готовності річкових вузлів до пропуску води вдалися й фахівці центральної контрольно-дослідної водної лабораторії.
На початок квітня у регіоні особливих підстав для хвилювання не збільшилося: за теперішніх погодних умов спостерігається повільне танення залишків снігу та криги. Поки за відсутності «великої води» на поверхні відбувається поповнення підземних водних джерел. Проте спеціалісти КП «Компанія «Вода Донбасу» і надалі продовжують здійснювати оперативний контроль за ситуацією, аби перебувати у повній готовності до виникнення надзвичайних ситуацій у вигляді повені.