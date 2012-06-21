Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, за яким встановлюється чіткій мінімальний вік статевого повноліття та вдосконалюється відповідальність осіб, які посягають на статеву свободу та недоторканість, честь та гідність дітей.
Про це йдеться в повідомленні «Укрінформ».
Як повідомила оглядачу «Урядового кур’єра» директор департаменту правової та соціальної допомоги Центру «Ла Страда-Україна» Марина Легенька, проекти цього закону вносилися на розгляд Верховної Ради понад 9 років поспіль. Їх мета – приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Так, наприклад, встановити чіткий вік дозволу вступу дитини у статеві зносини.
«Основною ідеєю прийнятого нині законопроекту є саме встановлення чіткого мінімального віку статевого повноліття. Після того, як законопроект набуде чинності, будь-які дії сексуального характеру щодо дітей, які не досягли 16 років, будуть кримінально каратися, незалежно від того, чи надавала дитина згоду на статевий контакт», – зазначила Марина Легенька.
Закріплення такого віку законодавчо дозволить захистити багатьох дітей від небажаних сексуальних контактів у ранньому віці, і в той же час встановити чіткі межі сексуальних зносин з особами, які не досягли 16 років. Адже сьогодні судово-медична експертиза, яка встановлює статеву зрілість, оцінює виключно фізичну спроможність особи вступати у статеві зносини, жодним чином не вивчаючи психологічну готовність юної особи до цього.
Разом з тим, для недопущення криміналізації дій самих дітей, які вступають між собою у статеві стосунки, вводиться спеціальний суб’єкт – повнолітня особа. Тож до відповідальності може бути притягнута лише особа, яка досягла 18 років.
Законопроект також посилює відповідальність за вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо неповнолітнього або неповнолітньої через позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.