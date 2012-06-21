Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Практично завершено підживлення озимих культур на зерно, закриття вологи. Зараз зусилля хліборобів зосереджені на сівбі.
Так, за прогнозом ярі культури будуть висіяні на площі понад 900 тисяч гектарів, що майже на 4% більше порівняно з минулим роком.
Майже 5 тисяч гектарів займуть цукрові буряки, які посіяні більш як на третині запланованої площі, під соняшник відведено 192 тисячі гектарів, або на відсоток більше минулорічного.
Озимі культури займуть183,3 тисячі гектарів, що дещо менше, ніж торік. А ось масиви під озимим ріпаком становитимуть 21,3 тисячі гектарів, або в 1,7 рази більше минулорічного.
Водночас активізував свою роботу обласний антирейдерський штаб, який має запобігати будь-яким спробам захоплення земельних ділянок.
Його представники контролюють ситуацію в регіоні, виїжджають на місця, роз’яснюють усі правові аспекти земельного законодавства, таким чином запобігаючи будь-яким порушенням.