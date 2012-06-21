Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В усіх регіонах України, в тому числі й на Закарпатті після пасхальних свят вшановують пам’ять померлих, йдучи «на гробки». Туди люди часто несуть не лише паску, але й штучні квіти та вінки. А пластик, як відомо, розкладається щонайменше 100 років…
Потрібно відмовитися від «штучних» виявів пошани до померлих. Тоді краще збережеться довкілля, яке не захаращуватиметься пластиком, йдеться в Зверненні до вірників, яке розповсюдила Мукачівська греко-католицька єпархія.
«Мертвим не потрібні Ваші мертві квіти… Подумайте про дітей своїх… Бачимо, що вже продають пластикові квіти для гробків. Звертаємося до кожного з вас, подумайте 100 разів, перш ніж придбати, і розкажіть своїм близьким та знайомим. Ви це робите, бо так прийнято вшановувати пам’ять померлих? Але вони вже відійшли і їм нічого матеріального не треба. Краще помоліться, запаліть свічку, дайте милостиню, принесіть живі квіти врешті-решт. Ви думаєте про данину традиції і померлих, а чи думаєте про живих? Про ваших дітей, онуків, правнуків. Що ви їм залишаєте? Яку природу та екологію? Пластик розкладається щонайменше 100 років! 100!!!! А скільки тонн цього яду щороку несуть на могили? А скільки шкідливих, смертельних речовин ми отримуємо при спаленні цих «красивих» квітів. Чому хворіють діти? А що ми їм даємо? Отруєні воду, землю і повітря? Бо що люди скажуть? Якщо хочете придбати цю смертоносну «красу», краще дайте ці кошти на лікування хворої дитини, чи милостиню потребуючим. Це більше допоможе мертвим і дасть ліпше майбутнє нашим нащадкам», – йдеться на офіційній сторінці Хрестовоздвиженського Кафедрального Собору, що в Ужгороді.