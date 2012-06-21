Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Визначено лауреатів Міжнародної премії «Web of Science Award 2018», церемонія нагородження яких днями відбулася в Національній академії наук України.

Серед 9-ти відзначених науковців представник Сумщини – завідувач кафедри хірургії та онкології Медичного інституту СумДУ Ігор Винниченко. Він став лауреатом у номінації «Українські дослідники з найбільшою кількістю наукових робіт, опублікованих в 2008 – 2017 роках».

Нинішнього року таку ж нагороду отримали 14 вишів та наукових установ, а також редакція одного журналу.

Премію заснували міжнародна видавнича компанія Clarivate Analytics» спільно з МОН, національною академією наук та міністерством охорони здоров’я.