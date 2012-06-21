Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Статті журналіста і блогера Станіслава Асєєва, які він тривалий час писав із тимчасово окупованого проросійськими збройними формуваннями Донецька, є намір видати окремим збірником.
Як повідомив недавно колишній народний депутат Єгор Фірсов, також вирішено зробити переклад цієї книги на кілька іноземних мов, аби привернути увагу світової громадськості до долі бранця «руського міра». Мешканець Донецька Станіслав Асєєв, тривалий час вів блог під псевдонімом Стас Васін та писав матеріали для низки українських видань, у яких розповідав про реальну ситуацію в окупованому місті, події та настрої людей.
Влітку співробітники «міністерства безпеки» схопили автора публікацій за звинуваченням у шпигунстві та диверсійній діяльності. За інформацією певних джерел, Станіслава зараз знаходиться на території колишнього підприємства, а потім арт-центру «Ізоляція», де тепер утримують і катують в’язнів «республіки». Попередні зусилля внести бранця до списку на обмін полоненими поки не увінчалися успіхом.