Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницькі об’єднані територіальні громади починають отримувати дивіденди від «свого» сонця. В області склалася добра практика, коли іноземні інвестори під час будівництва сонячних електростанцій водночас вирішують інфраструктурні питання певної громади. І цей процес набирає обертів. Так, нещодавно в Якушинецькій ОТГ запевнили, що ведуть переговори з німецькими інвесторами щодо спорудження на своїй території потужної СЕС, а це, крім економічного ефекту для громади, дасть можливість створити понад 10 робочих місць. Загалом Вінниччина чи не найкраще в Україні розмовляє з сонцем. Себто певну частину енергії отримує не за рахунок спалювання вугілля чи газу, а завдяки теплому клімату створеному для інвестицій.
За даними департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, протягом минулого року в області побудували вісім нових сонячних станцій та ввели в експлуатацію додаткові потужності на двох діючих. Таким чином, загальна кількість СЕС на Вінниччині зросла до 36 об’єктів, потужністю 119 МВт. Крім того, на території області працює 26 малих гідроелектростанцій, потужністю 22 МВт, а також чотири когенераційні установки потужністю 3,5 МВт та одна біогазова установка потужністю 1 МВт.
Ці об’єкти альтернативної енергетики торік згенерували 199,1 млн. кВт/год електричної енергії, що забезпечило економію використання традиційних енергетичних ресурсів на 67,4 тисяч тонн умовного палива (близько 90 тис. тонн кам’яного вугілля спаленого на ТЕС). Враховуючи, що протягом минулого року усіма категоріями споживачів області використано 2484,971 млн. кВт/год, частка відновлювальної енергетики в загальному споживанні області на кінець минулого року становить 8%. А це відповідає показникам ефективності енергетичної системи відповідно до енергетичної стратегії України на період до 2035 року.