ОЛЕГ ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області розпочалися весняні польові роботи, зокрема, аграрії організовано вносять мінеральні добрива на посівах озимих культур.
«На полях активно проводиться підживлення озимих культур та багаторічних трав. Нині озимі зернові підживлено на площі понад 162 тисячі гектарів, що становить 47,2 % їх площі. У тому числі підживлено половину площ під озимою пшеницею», – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації Микола Ткачук.
За його словами, з майже 343 тисяч гектарів озимих на зерно добре перезимувало і знаходяться в доброму стані 64 % посівів, у задовільному – 32 %. Слабкі та зріджені площі становлять 4%.