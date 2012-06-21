Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині багато добрих справ робиться завдяки грантів з обласного бюджету. Так цього року дирекцією XV обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад зареєстровано 734 проекти, які розроблені та подані органами місцевого самоврядування. Характерно, що всі райони та міста обласного значення взяли участь у конкурсі. Найбільшу ініціативу проявили такі райони: Бершадський – 44 проекти, Барський – 43, Крижопільський – 42, Теплицький – 37, Калинівський – 36. А з поміж учасників, які розподілені на 4 категорії, найбільшу кількість становлять проекти сільських рад, які не входять до складу ОТГ: вони подали 486 проектів або 66,2% від загальної кількості. Друге місце посіли міські ради міст обласного значення, ради ОТГ, районні ради – 191 проект.
Цікаво: а які питання прагнуть розв’язати місцеві громади завдяки обласному конкурсу? На першому місці – впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери – 245 проектів. На другому розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів – 147. Заходи екологічного спрямування – 141 проект. Модернізація мереж вуличного освітлення – 104. Збереження історико-культурної спадщини – 54. Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями – 34. І так далі. Всі зареєстровані проекти передані для проведення експертної оцінки виконавчому адміністратору конкурсу.