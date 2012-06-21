Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Змістовно та оригінально розпочалася Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу – у твоїх руках» в учнівському лісництві загальноосвітньої школи 1-11 ступенів в селі Грижинці, що в Тиврівському районі на Вінниччині. Цього дня тематичні заходи діти провели англійською мовою. Так учні 1-4 класів підготували розповідь «На лісовій галявині», в якій презентували англійську абетку через мешканців лісу – звірів і рослин. Учні 4 класу інсценізували англійською народну казку «Теремок». А дев’ятикласники під час прес-конференції вели мову щодо екологічних питань в своєму селі. Класну кімнату вони облаштували під телевізійну студію, а в якості наглядного фактажу показали відеоролик на екологічну тематику, який самі зняли. Учнівське відео розповідало, зокрема, про підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів, як створюються нові насадження тощо.
В іншому сюжеті було піднято болючу проблему забруднення лісу сміттям. Координаторами тематичної прес-конференції були очільники місцевого учнівського лісництва. Цього ж дня тут вчителі англійської мови зі шкіл району обговорили питання екологічної компетентності учнів на уроках англійської мови. У прес-службі обласного управління лісового та мисливського господарства запевнили, що юні грижинецькі школярі традиційно відзначаються активною роботою свого учнівського лісництва і небайдужим ставленням до питань збереження лісу.