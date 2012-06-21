Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За результатами IV-го Всеукраїнського муніципального опитування (проводилося cоціологічною групою «Рейтинг» на замовлення міжнародного республіканського інституту (IRI) та профінансовано урядом Канади), четвертий рік поспіль Вінниця є лідером серед обласних центрів України по задоволеністю мешканців якістю сфер і послуг та по взаємодії з місцевою владою. Так найвищі результати за індексом задоволеністю якістю 22 сфер та послуг показала саме Вінниця. Характерно, що Вінниця має тенденцію до зростання – з 3,5 у 2017 році до 3,6 у цьому. До трійки лідерів також увійшли Луцьк та Харків із зведеним індексом по 3,3 бала та Тернопіль – 3,2.
65% вінничан (найкращий показник порівняно з іншими містами) вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. Також вони дали найвищу оцінку якості послуг, отриманих від місцевої влади. У цьому розділі найближчими до Вінниці є Запоріжжя та Харків. Лідирує Вінниця і в оцінці мешканцями якості надання житлово-комунальний послуг. За результатами проведеного дослідження місто займає перше місце за показниками стану тротуарів, доріг, збору сміття, стану дворів та прибудинкових територій, водопостачання тощо. 76% її городян позитивно оцінюють транспортну інфраструктуру і стільки ж – зручність громадського транспорту, 80% впевнені, що у місті гарне вуличне освітлення. Вінничани найкраще оцінили спортивні заклади свого міста, університети, технікуми та коледжі. Крім того, місто має найвищий індекс роботи закладів культури, торгівлі, наявності публічних парків та скверів, якості теплопостачання та з інших показників.
Коментуючи результати опитування на своїй сторінці у соціальній мережі, Вінницький міський голова Сергій Моргунов написав: «Щиро радію з того, що вінничани позитивно оцінюють ті зміни, які відбуваються у місті і які є результатом роботи всієї громади. Для нашої команди це великий стимул продовжувати курс на інноваційний розвиток Вінниці».