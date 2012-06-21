Після того, як Національне антикорупційне бюро передає розслідувані справи стосовно корупціонерів до суду, починається інший процес: справи не розглядаються, але при цьому ухвалюються рішення про пом’якшення або взагалі про скасування запобіжного заходу підозрюваним, які, до того ж, часто поновлюються на посадах.
«Наразі важливо докласти максимум зусиль, щоб до кінця березня 2018 року в Україні був ухвалений та підписаний закон про Вищий антикорупційний суд, – зауважив «Урядовому кур’єру» Директор НАБУ Артем Ситник. – Не менш важливо, аби в ухваленому законі були враховані усі рекомендації Венеціанської комісії. Тоді є шанс уже до кінця року запустити цей суд і дати імпульс до продовження антикорупційної реформи».
Однин із пріоритетів роботи НАБУ є захист законних прав та інтересів інвесторів, незважаючи на те, чи це внутрішній чи зовнішній інвестор. Відсутність судових вироків у справах стосовно корупціонерів топ-рівня, демотивує як інвесторів, суспільство, так і самих детективів Національного бюро, зусилля яких не дають очікуваного ними результату.