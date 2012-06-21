Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Департамент безпеки Одеської залізниці (філія «Укрзалізниці») спільно з поліцією викрили групу, яка розкрадала паливно-мастильні матеріали. До її складу входили в тому числі працівники локомотивного депо Христинівка, що на Черкащині.
Як повідомляють в «Укрзалізниці», 22 лютого задокументований факт розкрадання машиністом і помічником машиніста 320 літрів дизпального з тепловоза. Під час обшуку у фігурантів вилучено 54 каністри ємністю по 30 літрів кожна та дві бочки з дизпальним ємністю по 200 літрів. Встановлено, що ці працівники разом з окремими керівниками депо Христинівка входили до організованої іншим громадянином групи, яка вже тривалий час зливала дизпаливо з локомотивів. Сумарний обсяг викраденого пального понад 9 тонн, а його ринкова вартість становить майже 227 тисяч гривень.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 65 Кримінального Кодексу (крадіжка, яка призвела до істотних збитків). Санкція цієї статті — позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.