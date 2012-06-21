Ініціатива глави уряду передбачає відкриті дискусії очільників облдержадміністрацій з членами Кабінету Міністрів щодо найактуальніших для кожного регіону питань. Перша подібна зустріч відбулася в Будинку уряду за участі профільних міністрів та голів Київської, Вінницької, Харківської та Одеської облдержадміністрацій, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Я незадоволений рівнем співпраці з регіонами і пропоную новий формат. Нам треба максимально швидко розв’язувати проблеми, які стоять перед нами, – зокрема в межах повноважень на місцях, – підкреслив Прем’єр-міністр. – Ми ставимо собі завдання: розвиток економіки. А завдання регіональної влади – примножити ресурси, які ми передали, створювати бізнес-клімат, вести серйозну детінізацію, щоб люди відчували зростання заробітних плат. Ми реалізуємо системні зміни – в освіті, медицині, енергетиці, енергоефективності. Прагнемо, щоб на місцях також була скоординована робота».
Прем’єр-міністр звернув увагу на те, що, приміром, загальнодержавна програма «Доступні ліки» має об’єднувати насправді всю державу й дійти до кожного жителя найвіддаленішого села. І забезпечити такий доступ – справа місцевого керівництва. Те саме стосується й програми «Нова українська школа». «Нам потрібно, щоб стратегічні документи було синхронізовано з регіональними програмами, – зазначив Володимир Гройсман. – Тож мета зустрічей з міністрами – досягти нового рівня взаємодії, коли можна справді розв’язувати реальні проблеми».
Він наголосив, що нинішня ситуація в економіці – великий виклик і одночасно набір можливостей – в агросфері, в галузі розвитку підприємництва, щодо виходу на нові товарні ринки. Але всі кроки треба робити синхронно, тоді ефективність рішень – на державному та регіональному рівні буде беззаперечною.
Також Володимир Гройсман нагадав, що, відповідно до норм українського законодавства, питання розбудови лікарень та поліклінік належать до повноважень місцевих органів влади всіх ланок, і їм нічого не заважає будувати нові амбулаторії, палати й операційні.
«Кому належать поліклініки, лікарні? Місцевим органам влади, яким передано повноваження й ресурси. Що їм заважає зробити нормальну палату, операційну? Нічого!» – каже Володимир Гройсман. І додає, що уряд зі свого боку чимало робить для зміни ситуації в системі охорони здоров’я.
«Так, лікарні нині в жахливому стані. Але треба казати й про те, що це наслідок недолугої політики минулих періодів, коли охорона здоров’я нікого не цікавила. А цікавив тільки контроль над закупівлями ліків – а це мільярди, і закупівля обладнання, на чому можна ще вкрасти 30—50% від вартості, – констатує глава уряду. – Уляна Супрун почала ці схеми ламати. Уряд обрав шлях зміни системи охорони здоров’я».
Прем’єр-міністр пообіцяв і надалі сконцентруватися на тому, щоб зарплата лікарів зростала, а також повідомив, що триває робота над програмою підтримки й розвитку екстреної медицини.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»