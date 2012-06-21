Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтавському національному педуніверситеті імені В. Г. Короленка триває четвертий етап 55-ї Всеукраїнської олімпіади з хімії, в якому беруть участь 159 школярів.
Конкурсна програма складається з трьох етапів: двох теоретичних і одного практичного. Практичний тур передбачає виконання експериментів з препаратами.
Примітно, що завдання для хіміків 10-11 класів за рівнем складності наближені до завдань Міжнародної олімпіади з хімії, яка цього року відбудеться в Словаччині та Чехії.
Роботи учасників перевірятимуть 50 членів журі: кандидати і доктори наук українських наукових закладів, викладачі вишів, наукові співробітники й аспіранти іноземних європейських університетів.
«Те, що заключний етап Всеукраїнської олімпіади з хімії відбувається в Полтаві, дуже приємна, але відповідальна подія. Ми створили максимально комфортні умови для учнів, щоб їх ніщо не відволікало від завдань. Сподіваємося, що вони гідно представлять Україну на міжнародній олімпіаді», – зазначила директор департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Олена Харченко.