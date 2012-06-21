Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У понеділок поблизу села Малинівка Слов’янського району на Донеччині відбулася панахида за загиблими членами екіпажу вертольота Мі-2 Збройних сил України та іншими військовослужбовцями, які рік тому загинули при виконанні бойового завдання.
Того березневого дня з польоту не повернулися підполковник Євген Волошин (командир екіпажу), капітан Дмитро Мовчан (другий пілот), старший лейтенант Роман Кондул (борттехнік), а також полковники ЗСУ Віктор Калитич та Валерій Мельник. На місці падіння бойової машини встановили пам’ятний знак, тут зібралися товариші по службі, представники інших військових підрозділів та волонтери, панахиду провів капелан 81-ї окремої десантної бригади отець Василь. Тут же відбулося посмертне нагородження загиблих воїнів медаллю «За визволення Слов’янська».