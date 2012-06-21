Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
Встановлено осіб, які в ніч на 27 лютого підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ). Як повідомив через прес-службу Закарпатської облдержадміністрації її голова Геннадій Москаль, зловмисники є мешканцями Черкас і Кропивницького.
– З прикрістю мушу констатувати, що серед затриманих є й учасники АТО, котрі пішли на цей ганебний злочин, спокусившись на гроші, – заявляє Геннадій Москаль. – Підкреслюю, що виконавці не є членами політичної партії чи громадської організації, для них підпал офісу ТУКЗ став способом заробітку, а не якоюсь ідеологічною акцією. Інша справа організатор, особу якого теж встановлено. Це мешканець Придністров’я, який одразу після злочину втік додому. За нашою інформацією, він співробітник МГБ (министерства госбезопасности) Придністров’я. З огляду на статус цієї території, зараз він недосяжний для українських правоохоронних і судових органів, однакні в кого немає жодних сумнівів, що за другим підпалом офісу ТУКЗ (так само, як і за першим у ніч на 4 лютого, який скоїли громадяни Польщі, члени право радикальної організації «Фаланга») стоїть ФСБ Росії.
У нас є інформація, що російські спецслужби намагалися підключити для підпалу офісу ТУКЗ місцевих «активістів», і тільки після того, як це не вдалося, задіяли виконавців із інших областей. Мета провокації була зрозуміла одразу – посварити українців і угорців. Ми щиро вдячні Службі безпеки України та Національній поліції за блискучу операцію й оперативне розкриття злочину. Особливо, враховуючи той факт, що теперішні злочинці діяли набагато професійніше, ніж польські праворадикали.
Геннадій Москаль у своїй заяві інформує про небезпеку повторення подібних злочинних акцій, метою яких «є намагання розсварити українців і угорців». Провокації можливі і у зв’язку з відзначенням річниці Карпатської України в середині березня. Тож громадянам слід бути пильними, щоб, за словами посадовця, «не стати сліпою зброєю в руках російських спецслужб».