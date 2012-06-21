Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Реалізуючи державну політику щодо подолання гендерних стереотипів, Черкаська обласна служба зайнятості здійснює цілеспрямовані дії для покращення становища жінок, створення сприятливих умов, аби забезпечити їм рівні можливості з чоловіками у суспільно-політичному житті. За сприяння служби зайнятості в області постійно проводять різноманітні заходи, спрямовані на реалізацію гендерної політики. Зокрема фахівці обласної служби зайнятості систематично організовують комплекс індивідуальних консультацій, семінарів, засідання клубів, тренінги для жінок.
Протягом останніх років в області спостерігається тенденція зменшення частки жінок серед безробітних, які користуються послугами обласної служби зайнятості. Якщо ще 5 років тому частка жінок серед користувачів послуг служби зайнятості становила близько 60 %, то нині їх 50%.
За сприяння служби зайнятості торік роботу отримали понад 15 тисяч жінок, з них 12 —започаткували власну справу в сферах торгівлі, переробної промисловості та надання послуг; 150 жінок працевлаштовані на нові робочі місця з виплатою роботодавцю компенсації єдиного соціального внеску.
Крім того, у минулому році 2 950 жінок пройшли професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості. Вони набували професійних навичок в основному за тими професіями, які дають змогу якнайшвидше знайти роботу. Зокрема, багато з них стали вправними перукарками, манікюрницями, швачками, кравчинями, кухарками, продавчинями.
Підвищенню ефективності працевлаштування та конкурентоспроможності жінок на ринку праці, також сприяє реалізація заходів, передбачених Програмою зайнятості населення області на 2018-2020 роки, яка прийнята недавно на сесії обласної ради. Нині подібні програми розробляють у всіх районах області. а цей час відповідні програми приймаються у всіх містах та районах області.
Як повідомили в обласній службі зайнятості, з початку нинішнього року за послугами з працевлаштування сюди вже звернулося 3 266 безробітних жінок. Працевлаштовано — 1018. З них двоє одержали виплати одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. Пройшли професійне навчання 573 жінки. Тимчасову зайнятість забезпечено 421 особі. Нині статус безробітного мають 10 189 жінок.