Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із генеральним директором Palantir Technologies Алексом Карпом. Сторони обговорили можливості співпраці щодо штучного інтелекту, аналізу даних та масштабування технологічних рішень.

На зустрічі міністр представив українську стратегію оборони, яка базується на трьох головних доменах: повітря, земля та економіка. Сторони приділили окрему увагу повітряному домену. Зокрема, міністр окреслив основні цілі України у захисті неба: 100% ідентифікації повітряних цілей; не менш ніж 95% перехоплення ворожих повітряних цілей; застосування ШI­рішень для прогнозування та протидії повітряним загрозам; досягнення переваги в повітрі та перенесення війни на територію росії.

Протягом зимового періоду росія застосувала проти України майже 27 тисяч ударних дронів типу «шахед». Попри це Україна послідовно нарощує спроможності з виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Михайло Федоров представив зміни для армії, які готує Міністерство оборони, та підходи до стримування ворога на землі. Партнерам продемонстрували систему «Армія дронів.Бонус» і принцип роботи «єБалів». Окремо було представлено систему Mission Control у DELTA, яка змінює підхід до управління військами.

У межах економічного домену Україна розвиває deep strike спроможності для ударів по об’єктах, що забезпечують росії можливість фінансувати та вести війну.

На зустрічі команда Міноборони показала роботу українських ШI­рішень, які вже застосовують для аналітики бойових даних, виявлення російських цілей, планування місій, підвищення ефективності дій Сил оборони.

Партнери оглянули можливі напрями подальшої співпраці. Україна та Palantir Technologies можуть спільно розробляти оборонні технології, які працюватимуть на зміцнення безпеки України та інших країн, повідомляє Міноборони.