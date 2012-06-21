Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство юстиції розробило Технологічну картку здійснення державним виконавцем виконавчого провадження за напрямком стягнення заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.
«Карка чітко прописує порядок дій державних виконавців у повсякденній роботі зі стягнення заробітної плати з підприємств-боржників та регулює їхню поведінку в тих чи інших випадках», – зазначила оглядачеві «Урядового кур’єра» заступник Vіністра юстиції Світлана Глущенко.
Цей документ убезпечить виконавців від помилок у ході виконання своїх обов’язків та дасть можливість забезпечити дотримання законних прав усіх сторін виконавчого провадження.
Технологічна картка детально описує процеси та дії виконавців на різних стадіях: початок примусового виконання, звернення стягнення на кошти боржника, звернення стягнення на майно боржника (у разі відсутності у боржника коштів в обсязі, необхідному для покриття заборгованості), а також задоволення вимог стягувача.