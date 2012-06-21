Втратити роботу – то, звісно, великий стрес як для самого працівника, так і для його родини та близьких. І тут головне не зневіритися й не опустити руки. Адже, як кажуть провідні рекрутери, пошук роботи – це також робота.
А щоб виконати її ефективно, шукачам роботи слід зважити на те, що на порозі – весняно-літній сезон.
Як розповіла оглядачу «Урядового кур’єра» Спеціаліст експертно-аналітичного центру HeadHunter Україна Катерина Криворученко, у цей час серед роботодавців відчутно збільшується попит на будівельників (а також фахівців суміжних спеціальностей – інженерів, монтажників, проектувальників, архітекторів та ін.) та аграріїв – агрономів, трактористів, комбайнерів, фахівців, які знаються на добривах тощо. Останні можуть претендувати на зарплату від 5 до 25 тисяч гривень в залежності від рівня фаховості та досвіду.
Також навесні активуються роботодавці у сфері готельного бізнесу. Вони пропонують працевлаштування у готелях, ресторанах, базах відпочинку й туристично-оздоровчих комплексах курортних міст та містечок. Шукають хостес, офіціантів, кухарів, масажистів.
З травня до вересня нескладно знайти роботу продавця сезонного товару – овочів, фруктів, морозива, холодних напоїв. А також оператора чи касира на атракціонах у парках розваг, пейнтбольних клубах, на дитячих батутах та прокаті літнього спорядження: велосипедів, електрокарів, роликів, скейтбордів тощо.
Затребуваними стають також вихователі та вожаті у дитячих й підліткових таборах відпочинку різної тематики та спрямування, інструктори з екстремальних видів спорту та провідники-інструктори для походів та турів вихідного дня.