Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Харківські учні та студенти візьмуть участь у міжнародному дослідженні PISA, яке допоможе формувати нову українську школу.

Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні відбудеться вперше. Підписання угоди про співпрацю між Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова та Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти дало старт проведенню національного дослідження за програмою PISA. Згідно з документом, ХНУМГ набуває статусу ексклюзивного партнера.

Дослідження буде проведено в 14 навчальних закладах Харкова і області, зокрема, в школах, технікумах і вишах. Усього в тестуванні візьмуть участь майже 400 школярів та студентів, які складатимуть тести на базі своїх навчальних закладів.

Як повідомив директор Регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, учасники дослідження складатимуть письмовий тест за аналогами зовнішнього незалежного тестування, однак питання будуть нестандартними і матимуть більш соціальний характер. За підсумками тестування оцінки не ставитимуться.

«Важливо побачити тенденцію – наскільки абітурієнт вміє застосувати в житті, в своїх особистих інтересах отримані в школі знання і реалізувати себе як особистість. Крім того, це дослідження покаже, наскільки взагалі система освіти в Україні цьому сприяє, чи не гальмує вона цей процес і чи в правильному напрямку працює», – підкреслив Олександр Сидоренко.

Ректор ХНУМГ ім. Бекетова Володимир Бабаєв, пояснив, що участь у подібному проекті – це новий і цікавий досвід для вишу.

«Ми хочемо, щоб викладачі університету знали, який рівень підготовки мають випускники середньої школи, котрі готуються до вступу до вищих навчальних закладів. Це дуже важливо, тому що робота зі студентами – це не тільки подача теоретичного матеріалу і практичне навчання, а й спілкування, особиста відповідальність за професійно підготовленого студента», – сказав Володимир Бабаєв.

За словами директора департаменту освіти Харківської міськради Ольги Деменко, харківські освітяни вже ознайомлені з процедурою дослідження PISA.

«Ми абсолютно готові до цього тестування, і оскільки Україна має високий рівень загальної середньої освіти, а Харків є флагманом освіти в країні, я не сумніваюся, що це дослідження пройде успішно. Тестування перевіряє не рівень і глибину знань, а саме рівень компетентності, яким чином дитина може адаптувати отримані знання до життя. Це дуже своєчасно і дуже необхідно, тому що ми зараз починаємо формувати нову українську школу, а головними її принципами є саме формування учнівського світогляду»,– зазначила Ольга Деменко.

ДОВІДКА «УК»

Програма міжнародного оцінювання учнів (PISA) має на меті порівняти освітні системи різних країн світу шляхом вимірювання компетенцій учнів з читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Велика увага в дослідженні приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів. Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. У 2018 році Україна приєднується до більш ніж 80 країн, які беруть участь в дослідженні PISA.